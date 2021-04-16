На фоне наращивания сил РФ возле украинских границ резервистам и ветеранам надо готовиться к защите Украины. Также в случае вторжения России в Украину добровольческие батальоны должны быть готовы к мобилизации.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Путинский режим снова накапливает военные силы возле границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас крайне важно ответить на угрозу объединенными патриотическими силами Украины вокруг общей цели — дать отпор возможным провокациям и агрессии.

— Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014 году, так будет и сейчас, если придется, — отметил министр.

Кроме того, Аваков напомнил, что на днях будет седьмая годовщина создания в Украине первых добровольческих батальонов.

— Тогда у нас было только 10% военного опыта, но 90% силы духа. И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов. Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО, — добавил он.

Министр призвал украинцев снова объединиться и встать на защиту родной земли.

Агрессия РФ

С конца марта Россия начала стягивать силы возле восточных границ Украины. Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.

Западные страны, в частности США, продолжают выражать поддержку Украине из-за обострения ситуации на востоке страны.

Раскритиковали действия РФ и представители НАТО.

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Источник: Арсен Аваков