Украина готова к любым вариантам развития событий на Донбассе — Зеленский

Украина готова к любым вариантам развития событий на Донбассе, ведь война на Востоке продолжается с 2014 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию La Repubblica.

При этом он добавил, что Украина всегда готова вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Россию к тому же.

— Мы готовы к любым вариантам развития событий — все учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. Но мы всегда готовы вернуться к содержательному дипломатическому разговору, призываем Россию к тому же. Понятно, что украинцы будут защищаться, как мы и делаем это с 2014 года. Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, — сказал президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас первоочередная защита заключается в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить расширения агрессии со стороны России. Но в этом Украине нужна максимально действенная поддержка всех.

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Также президент напомнил, что только за последние три месяца во время боевых действий на Донбассе погибли 30 украинских защитников. А на восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 тыс. военнослужащих.

Поэтому он подчеркнул, что расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от этого пользы.

Зеленский об эскалации на Донбассе

Владимир Зеленский заверил, что Украина не пойдет в наступление на Востоке и не будет поддаваться на запугивания и провокации РФ на линии разграничения на Донбассе.

В то же время накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия рассчитывает на появление иностранных боевых подразделений в Украине, чтобы получить повод для наступления на границах.

Хотя, по его мнению, дальнейшее обострение ситуации на границе будет стоить РФ слишком дорого.