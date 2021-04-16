На тлі нарощування сил РФ біля українських кордонів резервістам та ветеранам треба готуватися до захисту України. Також у разі вторгнення Росії до України добровольчі батальйони повинні бути готовими до мобілізації.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією. Скажений собака знову біля наших воріт. Нам не звикати – ми на своїй землі і будемо захищатися, – наголосив він.

За його словами, зараз вкрай важливо відповісти на загрозу об’єднаними патріотичними силами України навколо спільної мети – дати відсіч можливим провокаціям і агресії.

– Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні, об’єднавшись, стати на захист своєї країни. Так було в 2014, так буде і зараз, якщо доведеться, – запевнив міністр.

Окрім того, Аваков нагадав, що днями буде сьома річниця створення в Україні перших добровольчих батальйонів.

– Тоді у нас було лише 10% військового досвіду, але 90% сили духу. І разом з силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів. Дякую кожному бійцю добробатів за гідну службу в зоні АТО, – додав він.

Міністр закликав українців знову об’єднатися і стати на захист рідної землі.

Агресія РФ

З кінця березня Росія почала стягувати сили біля східних кордонів України. Окрім того, фіксується загострення на Донбасі.

Західні країни, зокрема США, продовжують висловлювати підтримку Україні через загострення ситуації на сході країни.

Розкритикували дії РФ й представники НАТО.

Детальніше про ситуацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Арсен Аваков