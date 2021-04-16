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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Особый режим: планируют ли в Украине усиливать карантин на Пасху

Минздрав Украины будет рекомендовать ввести жесткий карантин на Пасху 2021 и на майские праздники.

карантин в україні

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей, — отметил Максим Степанов.

По его словам, британский и южноафриканский штаммы, которые сейчас циркулируют в Украине, более агрессивные, вызывают очень тяжелое течение болезни.

Адаптивный карантин

В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.

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Он позволяет усиливать и ослаблять ограничения в отдельных регионах, зависимо от эпидситуации.

Сейчас 12 регионов и Киев находятся в красной зоне.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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