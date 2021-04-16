Минздрав Украины будет рекомендовать ввести жесткий карантин на Пасху 2021 и на майские праздники.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава ведомства Максим Степанов.
— Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей, — отметил Максим Степанов.
По его словам, британский и южноафриканский штаммы, которые сейчас циркулируют в Украине, более агрессивные, вызывают очень тяжелое течение болезни.
Адаптивный карантин
В Украине с конца февраля действует адаптивный карантин.
Он позволяет усиливать и ослаблять ограничения в отдельных регионах, зависимо от эпидситуации.
Сейчас 12 регионов и Киев находятся в красной зоне.