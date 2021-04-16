МОЗ України рекомендуватиме запровадити жорсткіший карантин на Великдень 2021 та на травневі свята.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник відомства Максим Степанов.
– Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей, – зазначив Максим Степанов.
За його словами, британський та південноафриканський штами, які нині циркулюють в Україні, надагресивні, викликають дуже важкий перебіг хвороби.
Адаптивний карантин
В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.
Він дозволяє посилювати та послаблювати обмеження в окремих регіонах, зважаючи на епідситуацію.
Нині 12 регіонів та Київ перебувають у червоній зоні.