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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Особливий режим: чи планують в Україні посилювати карантин на Великдень

МОЗ України рекомендуватиме запровадити жорсткіший карантин на Великдень 2021 та на травневі свята.

карантин в україні

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник відомства Максим Степанов.

– Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, британський та південноафриканський штами, які нині циркулюють в Україні, надагресивні, викликають дуже важкий перебіг хвороби.

Адаптивний карантин

В Україні з кінця лютого діє адаптивний карантин.

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Він дозволяє посилювати та послаблювати обмеження в окремих регіонах, зважаючи на епідситуацію.

Нині 12 регіонів та Київ перебувають у червоній зоні.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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