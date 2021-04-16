Во Львове власти города продолжили карантин до 4 мая, однако сняли ряд ограничений.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

С понедельника, 19 апреля, ученики 1-4 классов вернутся за парты, а также смогут работать непродовольственные рынки по отдельному протоколу.

Кроме того, будут работать летние площадки и террасы заведений общественного питания.

— Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день, — отметил Садовый.

Также глава Львова отметил, что городские больницы загружены на 63%.

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— Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами. Никто не хочет сделать кому-то зло. Это вынужденные ограничения, которые ежедневно спасают жизни, — рассказал Андрей Садовой.

Локдаун во Львове

С 30 марта во Львове усилили карантин. В частности, транспорт перешел на режим спецперевозок, а школьники учатся дистанционно.

Кроме этого непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу, а работа заведений разрешается только на вынос.

8 апреля во Львове решили продлить строгий карантин до 19 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.