Макрон может спасти нормандский формат — Зеленский

Восстановить действенность Нормандского формата для разрешения конфликта на Донбассе под силу президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сравнил восстановление Нормандского формата с так называемой реанимацией переговоров по Донбассу, где президент Франции сможет сделать “искусственное дыхание” и спасти переговорный процесс.

— Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание и у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в ТКГ в Минске, я точно знаю, что они все блокируют, — подчеркнул Зеленский.

В 2019 году представителям четверки удалось не только встретиться, но и достичь договоренностей по внедрению режима тишины.

— Мне кажется, что Нормандский формат был “в коме “, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс.

Продолжая свою мысль, президент Украины добавил, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что одна орган не хочет работать, намекая на представителей РФ, систематически нарушающих подписанные договоренности.