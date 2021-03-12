Встреча нормандской четверки планируется на апрель – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прогнозирует новую встречу лидеров нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия) уже в апреле.

По его словам, сейчас идут серьезные переговоры с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и советника Путина Дмитрия Козака.

– Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель, – сказал Кравчук в эфире одного из телеканалов.

В то же время он отметил, что говорить о конкретной дате пока рано, поскольку позицию РФ предвидеть очень трудно.

В последний раз лидеры нормандской четверки встречались 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал подготовку нормандской встречи, однако отметил, что найдет другой формат переговоров по Донбассу, если она не состоится.