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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Встреча нормандской четверки планируется на апрель – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прогнозирует новую встречу лидеров нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия) уже в апреле.

Леонид Кравчук

По его словам, сейчас идут серьезные переговоры с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и советника Путина Дмитрия Козака.

– Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель, – сказал Кравчук в эфире одного из телеканалов.

В то же время он отметил, что говорить о конкретной дате пока рано, поскольку позицию РФ предвидеть очень трудно.

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В последний раз лидеры нормандской четверки встречались 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал подготовку нормандской встречи, однако отметил, что найдет другой формат переговоров по Донбассу, если она не состоится.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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