Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Однако в Кремле не ответили. Об этом рассказал глава украинского государства. По его словам, он подавал запрос на разговор с президентом России после 26 марта.

В то время на Донбассе произошло обострение, в результате которого погибли четверо украинских военных и двое бойцов ВСУ получили ранения.

— Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом РФ, — ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — его не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я то помню, — рассказал украинский президент.

Зеленский отметил, что это является показателем того, действительно ли Россия хочет завершить войну. По его словам, на этот вопрос можно ответить только действиями.

Обострение на Донбассе

26 марта российские наемники обстреляли украинские позиции возле населенного пункта Шуми. В результате обстрела четверо украинских военных погибли, еще двое бойцов ВСУ получили ранения.

Враги прицельно стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.