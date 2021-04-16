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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Я подзвонив – мені не відповіли: Зеленський про спробу поговорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський намагався провести розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

володимир зеленський

Проте в Кремлі не відповіли. Про це розповів глава української держави. За його словами, він подавав запит на розмову з президентом Росії після 26 березня.

В той час на Донбасі відбулося загострення, внаслідок якого загинули четверо українських військових та ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

– Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з президентом РФ, – Ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – її не було. Спочатку вони офіційно сказали, що запиту не було. Але я ж пам’ятаю, – розповів український президент.

Зеленський зазначив, що це є показником того, чи дійсно Росія хоче завершити війну. За його словами, на це питання можна відповісти лише діями.

Загострення на Донбасі

26 березня російські найманці обстріляли українські позиції біля населеного пункту Шуми. Внаслідок обстрілу четверо українських військових загинуло, ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Вороги прицільно стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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