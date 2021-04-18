Украинского писателя, общественно-политического деятеля Владимира Яворивского похоронят 19 апреля в 13.00 на Байковом кладбище. Об этом сообщила его дочь Александра Яворивская.

Отпоют писателя в 11.00 в Выдубицком монастыре.

– Я не могу это принять, но должна написать. Папа. Понедельника, 19 апреля. 11.00 – Выдубицкий монастырь. 13.00 – Байковое кладбище, – коротко сообщила дочь Владимира Яворивского.

Умер Владимир Яворивский

17 апреля умер Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, нардеп Украины I, II, IV-VI созывов.

С октября 2001 года по ноябрь 2011 года Владимир Яворивский возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко умер в возрасте 79 лет.

Источник: Александра Яворивская

Фото: Александра Яворивская