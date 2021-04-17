Помер український письменник Володимир Яворівський

Помер український письменник, громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський. Йому було 79 років.

Про це повідомив письменник Василь Шкляр.

– Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: не вірю. Не хочеться вірити і мені, – написав Шкляр.

За його словами, Яворівський фонтанував енергією, незрівнянним гумором та дивовижною працездатністю.

– Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов. Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: тато пішов, – додав письменник.

Володимир Яворівський – український письменник, громадсько-політичний діяч. Нардеп України I, II, IV-VІІ скликань.

Із жовтня 2001 року по листопад 2011 рік – голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка.

Джерело: Василь Шкляр