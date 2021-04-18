Українського письменника, громадсько-політичного діяча Володимира Яворівського поховають 19 квітня о 13.00 на Байковому цвинтарі. Про це повідомила його донька Олександра Яворівська.

Відспівають письменника об 11.00 у Видубицькому монастирі.

– Я не можу це прийняти, але мушу написати. Тато. Понеділок, 19 квітня. 11.00 Видубицький монастир. 13.00 Байковий цвинтар, – коротко повідомила донька Володимира Яворівського.

Помер Володимир Яворівський

17 квітня помер Володимир Яворівський – український письменник, громадсько-політичний діяч, нардеп України I, II, IV-VІІ скликань.

Із жовтня 2001 року по листопад 2011 рік Володимир Яворівський очолював Національну спілку письменників України.

Лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка помер у віці 79 років.

Джерело: Олександра Яворівська

Фото: Олександра Яворівська