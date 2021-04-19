У Києві у Шевченківському районі у багатоповерхівці сталося руйнування огороджувальних конструктивних елементів балкону.

Обвал балкону стався у 9-поверховому житловому будинку на вулиці Половецькій, 14. Безпосередньо на 7-му поверсі сталося руйнування, яке зачепило балкони 6-го та 5-го поверхів.

Повідомляється, що на місці події задіяли три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 осіб особового складу надзвичайників у столиці.

Жертв і постраждалих внаслідок обвалу немає. Причину виникнення такої ситуації встановлюють.

Обвал будинку в Одесі

Влітку в Одесі вночі обвалився 4-поверховий житловий будинок у центрі міста. У зруйнованій частині будинку було п’ять квартир, в яких проживали чотири сім’ї.

Внаслідок обвалу будинку в Одесі постраждав один чоловік, який отримав травму ноги. У місцевій раді повідомили, що причиною обвалу будинку стала самовільна реконструкція у квартирі на четвертому поверсі.