PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Принудительная реструктуризация валютных ипотек: Зеленский подписал закон

Принудительная реструктуризация валютных ипотек: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов.

Закон №4475 касается всех кредитов, предоставленных в иностранной валюте.

Таким образом в Украине продлили мораторий на взыскание залогового имущества должников по валютной ипотеке.

Самым главным в законе является то, что реструктуризация и ее условия будут определять на законодательном уровне.

Поэтому в случае неправомерного поведения заемщика или кредитора их действия можно будет обжаловать в суде.

По приблизительным оценкам, курс конвертации валютных кредитов в национальную валюту составит около 16,5 грн за $1.

Впоследствии кредиты должны быть реструктуризированы — это касается тех кредитов, по которым еще не рассчитались заемщики.

Чего ожидать украинцам после реструктуризации валютных ипотек, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка