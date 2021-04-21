Принудительная реструктуризация валютных ипотек: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов.

Закон №4475 касается всех кредитов, предоставленных в иностранной валюте.

Таким образом в Украине продлили мораторий на взыскание залогового имущества должников по валютной ипотеке.

Самым главным в законе является то, что реструктуризация и ее условия будут определять на законодательном уровне.

Поэтому в случае неправомерного поведения заемщика или кредитора их действия можно будет обжаловать в суде.

По приблизительным оценкам, курс конвертации валютных кредитов в национальную валюту составит около 16,5 грн за $1.

Впоследствии кредиты должны быть реструктуризированы — это касается тех кредитов, по которым еще не рассчитались заемщики.

Чего ожидать украинцам после реструктуризации валютных ипотек, читайте на Фактах ICTV.