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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Примусова реструктуризація валютних іпотек: Зеленський підписав закон

Примусова реструктуризація валютних іпотек: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів.

Закон №4475 стосується усіх кредитів, наданих в іноземній валюті.

Таким чином в Україні продовжили мораторій на стягнення заставного майна боржників за валютною іпотекою.

Новина доповнюється.

Джерело: Офіс президента

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