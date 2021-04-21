В Харьковской области сотрудники СБУ задержали автобусы с титушками, которые направлялись в Харьков для проведения акций протеста и провокаций местного населения. Они действовали по заказу пророссийских политических групп в Украине.

Автобусы ехали в Харьков со стороны Днепра, Донецка и Полтавы, всего в салонах находилось более 60 человек. Все они — жители разных регионов.

— Указанные акции имели цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России картинку для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, — говорится в сообщении СБУ.

По информации, указанным лицам было приказано устраивать противоправные действия во время проведения сессии Харьковского городского совета.







Ехали на провокации: СБУ задержала под Харьковом автобусы с титушками / 2 фотографии

СБУ заблокировала контрабанду лекарств

Недавно СБУ заблокировала контрабанду лекарств в Украину из Юго-Восточной Азии. Препараты были предназначены для больных, у которых диагностировали свертывания крови при коронавирусе.

Лекарства перевозили без соблюдения требований и температурного режима.