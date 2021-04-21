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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Ехали на провокации: СБУ задержала под Харьковом автобусы с титушками

СБУ затримання тітушок під Харковом

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали автобусы с титушками, которые направлялись в Харьков для проведения акций протеста и провокаций местного населения. Они действовали по заказу пророссийских политических групп в Украине.

Автобусы ехали в Харьков со стороны Днепра, Донецка и Полтавы, всего в салонах находилось более 60 человек. Все они — жители разных регионов.

— Указанные акции имели цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России картинку для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, — говорится в сообщении СБУ.

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По информации, указанным лицам было приказано устраивать противоправные действия во время проведения сессии Харьковского городского совета.

  • СБУ затримання тітушок під Харковом
  • СБУ затримання тітушок під Харковом
  • СБУ затримання тітушок під Харковом
  • СБУ затримання тітушок під Харковом
Ехали на провокации: СБУ задержала под Харьковом автобусы с титушками / 2 фотографии

СБУ заблокировала контрабанду лекарств

Недавно СБУ заблокировала контрабанду лекарств в Украину из Юго-Восточной Азии. Препараты были предназначены для больных, у которых диагностировали свертывания крови при коронавирусе.

Лекарства перевозили без соблюдения требований и температурного режима.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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