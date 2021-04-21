У Харківській області співробітники СБУ затримали автобуси з тітушками, які прямували до Харкова для проведення акцій протесту та провокування місцевого населення. Вони діяли на замовлення проросійских політичних груп в Україні.

Автобуси їхали до Харкова з боку Дніпра, Донецька та Полтави, загалом у салонах перебувало понад 60 осіб. Усі вони – мешканці різних регіонів.

– Зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії картинку для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України, – йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією, зазначеним особам було наказано влаштовувати протиправні дії під час проведення сесії Харківської міської ради.







Їхали на провокації: СБУ затримала під Харковом автобуси з тітушками / 2 фотографии

СБУ заблокувала контрабанду ліків

Нещодавно СБУ заблокувала контрабанду ліків до України з Південно-Східної Азії. Препарати були призначені для хворих, у яких діагностували згортання крові внаслідок коронавірусу.

Ліки перевозили без дотримання вимог і температурного режиму.