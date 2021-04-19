Проверка авто и документов: в Украине начались масштабные антитеррористические учения

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в большинстве регионов страны.

Они будут масштабными и многоэтапными: силовики отработают действия по защите границ государства и стратегически важных объектов.

Во время учений СБУ в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, а также осмотр автомобилей.

— Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан, — говорится в сообщении.

Также представители СБУ обратились к гражданам с просьбой сообщать о таких случаях:

пребывания подозрительных лиц с повышенным интересом к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового скопления людей;

появления подозрительных транспортных средств вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов;

получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности.

Для этого работает специальная телефонная линия доверия 0 800 501 482.

Какие области были выбраны для проведения таких учений, пока не сообщается.

Учения СБУ

16 апреля антитеррористические учения СБУ начались в Сумской области, а также на Харьковщине и Херсонщине.

В Сумской ОГА подтвердили, что учения силовиков пройдут в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации и продлятся до конца мая.

Кроме подразделений СБУ, участие в учениях принимают представители Нацгвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины и Военной службы правопорядка.