Проверка авто и документов: в Украине начались масштабные антитеррористические учения

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в большинстве регионов страны.
Они будут масштабными и многоэтапными: силовики отработают действия по защите границ государства и стратегически важных объектов.
Во время учений СБУ в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, а также осмотр автомобилей.
— Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан, — говорится в сообщении.
Также представители СБУ обратились к гражданам с просьбой сообщать о таких случаях:
- пребывания подозрительных лиц с повышенным интересом к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового скопления людей;
- появления подозрительных транспортных средств вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов;
- получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности.
Для этого работает специальная телефонная линия доверия 0 800 501 482.
Какие области были выбраны для проведения таких учений, пока не сообщается.
Учения СБУ
16 апреля антитеррористические учения СБУ начались в Сумской области, а также на Харьковщине и Херсонщине.
В Сумской ОГА подтвердили, что учения силовиков пройдут в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации и продлятся до конца мая.
Кроме подразделений СБУ, участие в учениях принимают представители Нацгвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины и Военной службы правопорядка.