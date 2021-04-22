Автомобиль, арендованный украинскими разведчиками, несколько раз останавливался у дома бывшего судьи Николая Чауса в Молдове перед тем, как его похитили. Подтверждением тому служит встроенный в авто GPS-трекер.

Об этом говорится в совместном расследовании журналистов Слідство.інфо и RISE Moldova.

Журналистам удалось получить документы, подтверждающие, что украинский разведчик Юрий Коваленко посещал Молдову 17 марта, когда Чауса еще не похитили. Коваленко арендовал авто, в котором был встроен GPS-трекер.

Данные трекера свидетельствуют, что разведчик несколько раз ездил к дому, где жил Чаус. Там он стоял по несколько часов.

Через четыры дня Коваленко покинул Молдову, а затем вернулся с еще одним разведчиком Андреем Куценко, который имел подставные документы на имя Эдуард Ставицкий.

В расследовании отмечается, что в течение восьми дней до дня похищения Чауса они регулярно меняли отели в Кишиневе. Не менее чем в шести местах их лица зафиксировали камеры наблюдения.

Коваленко также посещал местный фирменный магазин молдавского вина, но неизвестно для чего.

По данным расследователей, Чауса похитили на белом Ford. После этого его пересадили в Mercedes, а затем в машину, которая принадлежит посольству Украины в Молдове.

Журналисты получили кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как машина на дипломатических номерах уехала в сторону границы с Украиной с пограничного городка Отач.

Утверждается, что водителем автомобиля был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк.

Вслед за машиной страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по данным журналистов, связаны с разведкой Минобороны Украины.

При этом журналисты ранее уже связывались с фигурантами этой истории. Коваленко сказал, что посещал Молдову в марте, но не смог объяснить цель. Куценко отказался комментировать ситуацию, а после этого удалил большинство информации о себе из соцсетей.

Похищение Чауса

Экс-судью Николая Чауса похитили 3 апреля в столице Молдовы Кишиневе.

Адвокат Чауса заявил, что правоохранители расследуют похищение. Им удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время телефонного разговора с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, заявил, что Украина не причастна к ситуации с похищением Николая Чауса.

Глава МИД Украины также предложил Молдове создать совместную группу для установления всех обстоятельств инцидента и нынешнего местонахождения бывшего судьи.

Источник: Слідство.інфо, RISE Moldova