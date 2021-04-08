Украина не причастна к похищению экс-судьи Чауса в Молдове — МИД

Украина не причастна к ситуации с похищением бывшего судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем.

Кулеба также предложил Молдове создать совместную группу для установления всех обстоятельств инцидента и нынешнего местонахождения экс-судьи.

Также глава МИД Украины заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом.

— Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы, — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

По словам Кулебы, украинские правоохранители ожидали, что Николая Чауса экстрадируют в Украину после того, как ему отказали предоставить убежище.

Похищение Чауса

Бывшего судью Николая Чауса похитили 3 апреля в столице Молдовы Кишиневе.

Адвокат Чауса отметил, что правоохранители расследуют похищение. Им удалось задержать одного подозреваемого и установить личности остальных похитителей.