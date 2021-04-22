Автомобіль, орендований українськими розвідниками, кілька разів зупинявся біля будинку колишнього судді Миколи Чауса в Молдові перед тим, як його викрали. Підтвердженням тому служить вбудований в авто GPS-трекер.

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів Слідство.інфо і RISE Moldova.

Журналістам вдалося отримати документи, які підтверджують, що український розвідник Юрій Коваленко відвідував Молдову 17 березня, коли Чауса ще не викрали. Коваленко орендував авто, в якому був вбудований GPS-трекер.

Дані трекера свідчать, що розвідник кілька разів їздив до будинку, де жив Чаус. Там він стояв по кілька годин.

Через чотири дні Коваленко покинув Молдову, а потім повернувся зі ще одним розвідником Андрієм Куценко, який мав підставні документи на ім’я Едуард Ставицький.

У розслідуванні зазначається, що впродовж восьми днів до дня викрадення Чауса вони регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Не менш ніж в шести місцях їхні обличчя зафіксували камери спостереження.

Коваленко також відвідував місцевий фірмовий магазин молдавського вина, але невідомо для чого.

За даними розслідувачів, Чауса викрали на білому Ford. Після цього його пересадили в Mercedes, а потім в машину, яка належить посольству України в Молдові.

Журналісти отримали кадри з камери відеоспостереження. На них видно, як машина на дипломатичних номерах поїхала в бік кордону з Україною з прикордонного містечка Отач.

Стверджується, що водієм автомобіля був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк.

Слідом за машиною країну пішки покинули й ті двоє українців, які, за даними журналістів, пов’язані з розвідкою Міноборони України.

Журналісти раніше вже зв’язувалися з фігурантами цієї історії. Коваленко сказав, що відвідував Молдову в березні, але не зміг пояснити мету. Куценко відмовився коментувати ситуацію, а після цього видалив більшість інформації про себе з соцмереж.

Викрадення Чауса

Екс-суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі.

Адвокат Чауса заявив, що правоохоронці розслідують викрадення. Їм вдалося затримати одного підозрюваного і встановити особи решти викрадачів.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, під час телефонної розмови з главою МЗС Молдови Ауреліу Чоко, заявив, що Україна не причетна до ситуації з викраденням Миколи Чауса.

Глава МЗС України також запропонував Молдові створити спільну групу для встановлення всіх обставин інциденту і нинішнього місцезнаходження колишнього судді.

Джерело: Слідство.інфо, RISE Moldova