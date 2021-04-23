24-25 апреля в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В субботу на Севере, Западе и в столице возможен мокрый снег. Температура воздуха в Киеве составит +7 – +9°C.
В центральных областях и на Востоке – незначительный дождь. На Юге – без осадков.
Из-за очередного атмосферного фронта дожливая погода будет и в воскресенье.
– Комфортнее всего будет на Востоке 25 апреля – солнечно и тепло до +12 – +14°C. Также тепло будет в южной части страны – до +13 – +15°C, – отмечает синоптик Наталья Диденко.
На Запад, Север и на значительную часть центральных областей поступит холодная воздушная масса, поэтому днем прогнозируют только +7 – +12°C.
По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 24 апреля в западных и северных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°C (II уровень опасности).
В южных и центральных областях ночью прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5°C (I уровень опасности).
Ночью 25-27 апреля заморозки в воздухе 0-3°C будут везде, кроме южных областей.
Потепления следует ожидать в ближайшую среду.
Прогноз погоды на май 2021
В мае привычной жары не будет, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.
Пасха, который в этом году будет 2 мая, тоже не порадует теплом.
Подробнее с прогнозом погоды на май 2021 год можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.
Источник: Наталья Диденко, Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр