24-25 апреля в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В субботу на Севере, Западе и в столице возможен мокрый снег. Температура воздуха в Киеве составит +7 – +9°C.

В центральных областях и на Востоке – незначительный дождь. На Юге – без осадков.

Из-за очередного атмосферного фронта дожливая погода будет и в воскресенье.

– Комфортнее всего будет на Востоке 25 апреля – солнечно и тепло до +12 – +14°C. Также тепло будет в южной части страны – до +13 – +15°C, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

На Запад, Север и на значительную часть центральных областей поступит холодная воздушная масса, поэтому днем ​​прогнозируют только +7 – +12°C.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 24 апреля в западных и северных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°C (II уровень опасности).

В южных и центральных областях ночью прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5°C (I уровень опасности).

Ночью 25-27 апреля заморозки в воздухе 0-3°C будут везде, кроме южных областей.

Потепления следует ожидать в ближайшую среду.

Прогноз погоды на май 2021

В мае привычной жары не будет, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

Пасха, который в этом году будет 2 мая, тоже не порадует теплом.

Подробнее с прогнозом погоды на май 2021 год можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Диденко, Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр