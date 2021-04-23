24-25 квітня в Україні очікується значне погіршення погоди. У суботу на Півночі, Заході та в столиці можливий мокрий сніг. Температура повітря в Києві становитиме +7 – +9°C.

У центральних областях та на Сході – незначний дощ. На Півдні – без опадів.

Через черговий атмосферний фронт дощитиме й у неділю.

– Найкомфортніше буде на Сході 25 квітня – сонячно та тепло до +12 – +14°C. Також тепло буде в південній частині країни – до +13 – +15°C, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

На Захід, Північ та до значної частини центральних областей надійде холодна повітряна маса, тому вдень прогнозують лише +7 – +12°C.

За прогнозом Укргідрометцентру, уночі 24 квітня в західних та північних областях очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3°C (II рівень небезпечності).

У південних та центральних областях цієї ночі прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-5°C (I рівень небезпечності)

Уночі 25-27 квітня заморозки в повітрі 0-3°C будуть всюди, крім південних областей.

На потепління слід чекати найближчої середи.

Прогноз погоди на травень 2021

У травні звичної спеки не буде, прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

Великдень, який цьогоріч буде 2 травня, також не порадує теплом.

Детальніше з прогнозом погоди на травень 2021 року можна ознайомитись в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Фото: Укргідрометцентр