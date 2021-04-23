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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2021 года

Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале 2021 года

По состоянию на конец апреля 2021 года Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале с 0,1% до 1,5%.

Составляя прогноз, специалисты базировались на предположении, что жесткие ограничительные меры в Украине перестанут действовать уже в мае, говорится в обновленном инфляционном отчете.

Также НБУ ухудшил прогноз роста украинской экономики во втором квартале с 11,3% до 8,7%.

По поводу третьего и четвертого квартала, НБУ немного улучшил прогноз роста ВВП — с 3,5% до 4,2% и с 2,6% до 3,6% соответственно.

Прогноз ВВП

ВВП Украины в первом квартале 2021 года немного снизился по сравнению с первым кварталом 2020-ого.

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Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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