Станом на кінець квітня 2021 року Нацбанк погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі з 0,1% до 1,5%.

Складаючи прогноз, фахівці базувалися на припущенні, що жорсткі обмежувальні заходи в Україні припинять діяти вже у травні, йдеться в оновленому інфляційному звіті.

Також НБУ погіршив прогноз зростання української економіки у другому кварталі з 11,3% до 8,7%.

Щодо третього і четвертого кварталу, НБУ трішки поліпшив прогноз зростання ВВП – з 3,5% до 4,2% і з 2,6% до 3,6% відповідно.

Прогноз ВВП

ВВП України у першому кварталі 2021 року дещо знизився порівняно з першим кварталом 2020-ого.

Про це повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

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