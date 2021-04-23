Депутаты городского совета Харькова нарушали языковой закон на очередном заседании. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в связи с этим собирается обратиться к политическим силам с требованием лишить их депутатских мандатов.

Он сообщил, что 1 апреля состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором секретарь горсовета, ряд депутатов и должностных лиц исполкома городского совета разговаривали не на украинском языке.

По словам Креминя, это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство. Он обещает предпринять все возможные меры реагирования.

Также он отметил, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, в том числе во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, депутаты нарушают не только статью 12 языкового закона, но и депутатскую присягу.

— В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу, — заявил языковой омбудсмен.

Языковой экзамен для чиновников

Нормы языкового закона предусматривают, что государственные служащие и лица, которые приобретают гражданство Украины, должны сдавать экзамен по украинскому языку.

Экзамен на знание государственного языка будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, то есть это министры, руководители областных государственных, районных администраций, руководители госпредприятий и тому подобное.

Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019 года. Где необходимо общаться на украинском языке и за что можно заплатить штраф — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Тарас Креминь