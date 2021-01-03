Согласно с языковым законом, государственные служащие и лица, которые приобретают гражданство Украины должны сдавать экзамен по украинскому языку.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что экзамен на знание государственного языка будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, то есть это министры, руководители областных государственных, районных администраций, руководители госпредприятий и тому подобное.

Читайте: Как относится сфера обслуживания к переходу на украинский и не станет конфликтов

— То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. По отношению к другой категории — это и те граждане, которые приобретают гражданства. Это граждане других стран, составив государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства, — сказал Кремень.

По его словам, некоторые категории не будут сдавать экзамен в 2021 году. Это касается депутатов и правоохранительных структур.

Закон о языке вступил в силу 16 июля 2019. Где нужно общаться на украинском и за что можно заплатить штраф — читайте в материале Фактов ICTV.