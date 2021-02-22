Не уважаю языковой закон: депутат в Николаеве отказался переходить на украинский

Депутат Николаевского городского совета от партии ОПЗЖ Максим Невенчанный отказался разговаривать на украинском языке во время заседания. Он аргументировал это тем, что не уважает языковой закон, поэтому и соблюдать его не будет.

Инцидент произошел во время заседания комиссии по вопросам ЖКХ.

Глава комиссии Дмитрий Иванов несколько раз сделал замечания Невенчанному, чтобы тот говорил на государственном языке, как того требует закон. Но депутат заявил, что это не входит в полномочия главы комиссии.

— Я в комиссию по этике и законности подал депутатское обращение, чтобы они дали заключение, может ли глава комиссии, основная задача которого — проводить комиссию, отвлекается от содержания и сути вопросов на форму, каким языком преподносится вопрос. Когда мне дадут заключение — мы можем этот вопрос обсуждать. Он выходит за рамки полномочий главы постоянной комиссии, — заявил Максим Невенчанный.

Иванов отметил, что хорошо владеет русским языком. Невенчанный в ответ заговорил на украинском, но добавил, что делать этого принципиально не будет.

Также депутат отметил, что не собирается переходить на государственный, так как считает закон о защите украинского языка “дебильным”.

Языковой скандал в Николаеве

В Николаеве на сессии горсовета, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском.

Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, поэтому мэра города Александр Сенкевич синхронно переводил их слова.