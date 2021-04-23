Депутати міської ради Харкова порушували мовний закон на черговому засіданні. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, у зв’язку з цим, має намір звернутися до політичних сил з вимогою позбавити їх депутатських мандатів.

Він повідомив, що 1 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Харківської міської ради, на якому секретар міськради, низка депутатів і посадових осіб виконкому міської ради розмовляли не українською мовою.

За словами Кременя, це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Він обіцяє вжити всіх можливих заходів.

Також він зазначив, що використовуючи недержавну мову при виконанні службових обов’язків, в тому числі під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, депутати порушують не тільки статтю 12 мовного закону, а й депутатську присягу.

– У зв’язку з цим ми звертатимемося до відповідних політичних сил із вимогою позбавити депутатських мандатів представників, які систематично порушують норми закону і присягу, – заявив мовний омбудсмен.

Мовний іспит для чиновників

Норми мовного закону передбачають, що державні службовці та особи, які набувають громадянство України, повинні складати іспит з української мови.

Іспит на знання державної мови стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, тобто це міністри, керівники обласних державних, районних адміністрацій, керівники держпідприємств тощо.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. Де необхідно спілкуватися українською мовою і за що можна заплатити штраф – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Тарас Кремінь