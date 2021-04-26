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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Кулеба просит направить высланных из Москвы депутатов в Киев

Кулеба просит направить высланных из Москвы депутатов в Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил усилить дипломатическую миссию Чехии в Украине.

Это он озвучил во время разговора с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

– Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. – Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями.

Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом к инциденту стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Источник: Дмитро Кулеба

Фото: Правительственный портал

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