Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил усилить дипломатическую миссию Чехии в Украине.

Это он озвучил во время разговора с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

– Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. – Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями.

Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з @JakubKulhanek. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями ???????????????? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2021

Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом к инциденту стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Источник: Дмитро Кулеба