Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував посилити дипломатичну місії Чехії в Україні.

Таку думку він озвучив під час розмови з міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

– Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. – Запропонував направити висланих із Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями.

Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з @JakubKulhanek. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями ???????????????? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 26, 2021

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетице в 2014 році.

МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Джерело: Дмитро Кулеба