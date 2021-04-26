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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Кулеба просить направити висланих із Москви дипломатів до Києва

Кулеба просить направити висланих із Москви дипломатів до Києва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував посилити дипломатичну місії Чехії в Україні.

Таку думку він озвучив під час розмови з міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

– Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. – Запропонував направити висланих із Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями.

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетице в 2014 році.

МЗС РФ у відповідь оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Урядовий портал

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