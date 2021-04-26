Зеленский хочет привлечь к Нормандскому формату еще три страны

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в Нормандской формате таких стран как США, Великобритания и Канада. По его мнению, эти страны должны перезагрузить группу.

Глава государства предложил расширить Нормандский формат, к которому сейчас привлечено Францию, Германию, Украину и РФ.

По мнению главы государства, также для урегулирования и прекращения войны на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять.

Кроме того, Зеленский поздравил частичный отвод российских войск возле границ из Украиной. Он назвал это маленькой победой Киева и его союзников.

Украинский лидер считает, что это был шаг от эмоционального состояния к какому-то прагматическому решения, которое ожидают для Донбасса.

— Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, — отметил он.

По словам президента, есть два варианта: либо изменить и скорректировать Минский формат, либо использовать какой-то другой.

— Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день, — добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что не против встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он возразил ультиматум российского лидера, который заявил, что для разрешения конфликта на Донбассе, Киеву надо начать вести переговоры с главарями “Л/ДНР”.

Источник: Financial Times