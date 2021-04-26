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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Зеленський хоче залучити до Нормандського формату ще три країни

Зеленський хоче залучити до Нормандського формату ще три країни

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у Нормандському форматі таких країн як, США, Велика Британія і Канада.

На думку глави дердави, також для врегулювання та припинення війни на Донбасі формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.

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