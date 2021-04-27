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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Карантин на Пасху в Киеве: как будет работать метро, транспорт, церкви и ТРЦ

Карантин на Пасху в Киеве: как будет работать метро, транспорт, церкви и ТРЦ

В Киеве на Пасху планируют ослабить карантин.

В частности это даст возможность верующим посетить церковь на Пасху 2 мая.

Пасхальные службы возможные в помещениях только, если в храмах не более одного человека на один квадратный метр. Освящение куличей на улице должно проходить с соблюдением дистанции.

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Какие ограничения может ослабить столичная власть:

  • В Киеве возобновят работу транспорта, в частности метро, ​​не по спецпропускам. Однако заполнять салон можно будет только на 50%.
  • Также могут заработать кинотеатры и театры с соблюдением карантинных ограничений.
  • Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что столица может оказаться в желтой зоне. Однако глава Госпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что столица пока не готова к желтой зоны, поэтому может оказаться в оранжевой.

Стоит отметить, если даже Киев окажется в оранжевой зоне, то большинство ограничений снимут.

В оранжевой зоне запрещается:

  • работа хостелов и турбаз;
  • работа ресторанов, ночных клубов ночью,
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
  • массовые собрания более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Окончательное решение о том, в какой зоне окажется Киев, примет специальная комиссия 28 апреля.

Правила посещения церкви во время карантина

Минздрав озвучил правила посещения церкви и организации богослужений на Пасху.

Среди них — масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

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Фото: УНИАН

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