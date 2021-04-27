В Киеве на Пасху планируют ослабить карантин.
В частности это даст возможность верующим посетить церковь на Пасху 2 мая.
Пасхальные службы возможные в помещениях только, если в храмах не более одного человека на один квадратный метр. Освящение куличей на улице должно проходить с соблюдением дистанции.
Какие ограничения может ослабить столичная власть:
- В Киеве возобновят работу транспорта, в частности метро, не по спецпропускам. Однако заполнять салон можно будет только на 50%.
- Также могут заработать кинотеатры и театры с соблюдением карантинных ограничений.
- Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что столица может оказаться в желтой зоне. Однако глава Госпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что столица пока не готова к желтой зоны, поэтому может оказаться в оранжевой.
Стоит отметить, если даже Киев окажется в оранжевой зоне, то большинство ограничений снимут.
В оранжевой зоне запрещается:
- работа хостелов и турбаз;
- работа ресторанов, ночных клубов ночью,
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
- массовые собрания более 100 человек (один человек на 20 кв. м).
Окончательное решение о том, в какой зоне окажется Киев, примет специальная комиссия 28 апреля.
Правила посещения церкви во время карантина
Минздрав озвучил правила посещения церкви и организации богослужений на Пасху.
Среди них — масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
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