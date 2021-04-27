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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Карантин на Великдень у Києві: як працюватиме метро, транспорт, церкви і ТРЦ

Карантин на Великдень у Києві: як працюватиме метро, транспорт, церкви і ТРЦ

У Києві на Великодні свята планують послабити карантинні обмеження.

Зокрема це дасть можливість вірянам відвідати церкви на Великдень 2 травня.

Великодні служби можливі у приміщеннях лише, якщо у храмах не більше однієї людини на один квадратний метр. Освячення пасок на вулиці має проходити із дотриманням дистанції.

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Які обмеження може послабити столична влада:

  • У Києві відновлять роботу транспорту, зокрема метро, не за спецперепустками. Проте заповнювати салон можна буде лише на 50%.
  • Також можуть запрацювати кінотеатри та театри з дотриманням карантинних обмежень.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що столиця може опинитися у жовтій зоні. Проте очільник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан наголосив, що столиця поки не готова до жовтої зони, тому може опинитися у помаранчевій.

Варто зазначити, якщо навіть Київ опиниться у помаранчевій зоні, то частину обмежень таки знімуть.

У помаранчевій зоні забороняється:

  • робота хостелів і турбаз;
  • робота ресторанів, нічних клубів вночі;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення);
  • масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

Остаточне рішення щодо того, в якій зоні опиниться Київ, ухвалить спеціальна комісія 28 квітня.

Правила відвідування церкви під час карантину

МОЗ озвучило правила відвідування церкви та організації богослужінь на Великдень.

З-поміж них – масковий режим та дотримання соціальної дистанції.

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Фото: УНІАН

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