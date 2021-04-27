У Києві на Великодні свята планують послабити карантинні обмеження.
Зокрема це дасть можливість вірянам відвідати церкви на Великдень 2 травня.
Великодні служби можливі у приміщеннях лише, якщо у храмах не більше однієї людини на один квадратний метр. Освячення пасок на вулиці має проходити із дотриманням дистанції.
Які обмеження може послабити столична влада:
- У Києві відновлять роботу транспорту, зокрема метро, не за спецперепустками. Проте заповнювати салон можна буде лише на 50%.
- Також можуть запрацювати кінотеатри та театри з дотриманням карантинних обмежень.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що столиця може опинитися у жовтій зоні. Проте очільник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан наголосив, що столиця поки не готова до жовтої зони, тому може опинитися у помаранчевій.
Варто зазначити, якщо навіть Київ опиниться у помаранчевій зоні, то частину обмежень таки знімуть.
У помаранчевій зоні забороняється:
- робота хостелів і турбаз;
- робота ресторанів, нічних клубів вночі;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення);
- масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).
Остаточне рішення щодо того, в якій зоні опиниться Київ, ухвалить спеціальна комісія 28 квітня.
Правила відвідування церкви під час карантину
МОЗ озвучило правила відвідування церкви та організації богослужінь на Великдень.
З-поміж них – масковий режим та дотримання соціальної дистанції.
Більше новин про карантин під час святкування Великодня 2021 читайте на Фактах ICTV.