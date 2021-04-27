Киев может выйти из красной зоны карантина уже с 1 мая 2021 года.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

— У нас есть большая надежда на то, что эпидемическая ситуация нам позволит завтра (28 апреля, — Ред.) принять решение о том, чтобы остановить локдаун и все жесткие ограничения после 30 числа. То есть 1 мая уже перейти в другую зону карантина и жить по другим правилам, — заявил Николай Поворозник.

Если решение будет принято, то в столице ослабят карантинные ограничения касательно работы транспорта и учреждений.

Карантин в Киеве

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ввели жесткий карантин.

В столице даже пришлось ограничить работу общественного транспорта.

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Источник: Киев.Newsroom