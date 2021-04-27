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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Київ може вийти з червоної зони карантину з 1 травня – КМДА

люди в масках

Київ може вийти з червоної зони карантину вже з 1 травня 2021 року.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник очільника Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

– У нас є велика надія на те, що епідемічна ситуація нам дозволить завтра (28 квітня, – Ред.) ухвалити рішення про те, щоб зупинити локдаун і всі жорсткі обмеження після 30 числа. Тобто 1 травня вже перейти до іншої зони карантину і жити за іншими правилами, – заявив Микола Поворозник.

Якщо рішення ухвалять, то у столиці послаблять карантинні обмеження щодо роботи транспорту та закладів.

Карантин у Києві

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Києві з 5 квітня запровадили жорсткий карантин.

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У столиці навіть довелося обмежити роботу громадського транспорту.

Більше новин про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київ.Newsroom

Фото: Depositphotos

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