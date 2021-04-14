Кабмин усилил требования при предоставлении жилищных субсидий

Кабинет министров принял проект постановления, согласно которому в Украине ужесточаются требования при предоставлении жилищных субсидий.

Таким образом правительство изменит подходы к учету финансового состояния человека. В частности при назначении субсидий будут учитывать доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и другое.

Также в Украине отменяется деятельность комиссий о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, когда такую ​​помощь не назначают.

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Согласно проекту, усиливаются требования в случае одноразовых стоимостных покупок, наличии депозитов, покупки иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и другое.

Повышение тарифов

Верховная Рада Украины провалила проект об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей. Также в проекте планировали ввести мораторий (задержку или приостановление деятельности или закона) на один год на повышение тарифов на энергоносители.

Кроме того, Рада рекомендовала Кабмину внести на рассмотрение соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и ​​субсидиях социально незащищенных слоев населения.