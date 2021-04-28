PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Украина рассчитывает получить 600 млн евро от ЕС до сентября — Минфин

Сергей Марченко

Министерство финансов Украины планирует до осени получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Такие ожидания глава ведомства Сергей Марченко озвучил на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой.

— Правительство Украины в целом и Минфин в частности делают все возможное для выполнения условий программы поддержки и получения второго транша до сентября, – сказал Сергей Марченко.

Отметим, для получения 600 млн евро Киев должен выполнить ряд взятых на себя обязательств.

В их числе реформирование: судебной системы, работы госпредприятий, а также различных секторов экономики.

Читайте
МВФ может выделить Украине дополнительных $2,7 млрд - Шевченко

При этом на сегодняшний день дефицит госбюджета-2022 прогнозируется на уровне 3,5%.

  • Встреча главы Минфина Сергей Марченко с Катариной Матерновой
  • Украина рассчитывает получить 600 млн евро от ЕС до сентября — Минфин
  • Встреча главы Минфина Сергей Марченко с Катариной Матерновой
  • Украина рассчитывает получить 600 млн евро от ЕС до сентября — Минфин
Украина рассчитывает получить 600 млн евро от ЕС до сентября — Минфин / 2 фотографии

В декабре прошлого года Украина получила от Еврокомиссии первый транш кредита в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Киеву выделили 600 млн евро под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

Все указанные средства, согласно условиям меморандума с ЕС, использовались для уменьшения внешней кредитной нагрузки на страну и улучшения ее платежного баланса.

Сотрудничество Украина-МВФ

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки.

По итогам переговоров их участники подтвердили важность выполнения Украиной взятых на себя в рамках меморандума с МВФ обязательств.

Послы G7 подтвердили всестороннюю поддержку официального Киева в проведении экономических реформ.

Источник: Минфин

Фото: Министерство финансов

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка