Министерство финансов Украины планирует до осени получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Такие ожидания глава ведомства Сергей Марченко озвучил на встрече с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой.

— Правительство Украины в целом и Минфин в частности делают все возможное для выполнения условий программы поддержки и получения второго транша до сентября, – сказал Сергей Марченко.

Отметим, для получения 600 млн евро Киев должен выполнить ряд взятых на себя обязательств.

В их числе реформирование: судебной системы, работы госпредприятий, а также различных секторов экономики.

При этом на сегодняшний день дефицит госбюджета-2022 прогнозируется на уровне 3,5%.







Украина рассчитывает получить 600 млн евро от ЕС до сентября — Минфин / 2 фотографии

В декабре прошлого года Украина получила от Еврокомиссии первый транш кредита в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Киеву выделили 600 млн евро под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

Все указанные средства, согласно условиям меморандума с ЕС, использовались для уменьшения внешней кредитной нагрузки на страну и улучшения ее платежного баланса.

Сотрудничество Украина-МВФ

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Большой семерки.

По итогам переговоров их участники подтвердили важность выполнения Украиной взятых на себя в рамках меморандума с МВФ обязательств.

Послы G7 подтвердили всестороннюю поддержку официального Киева в проведении экономических реформ.