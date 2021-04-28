Міністерство фінансів України планує до осені отримати перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Такі очікування глава відомства Сергій Марченко висловив на зустрічі з керівником групи Єврокомісії по підтримці України Катариною Матерновою.

– Уряд України в цілому та Мінфін зокрема роблять усе можливе для виконання умов програми підтримки та отримання другого траншу до вересня, – сказав Сергій Марченко.

Відзначимо, для отримання 600 млн євро Київ повинен виконати ряд узятих на себе зобов’язань.

У їх переліку реформування: судової системи, роботи держпдприємств, а також різних секторів економіки.

При цьому на сьогоднішній день дефіцит держбюджету-2022 прогнозується на рівні 3,5%.







Україна розраховує отримати 600 млн євро від ЄС до вересня – Мінфін / 2 фотографии

У грудні минулого року Україна отримала від Єврокомісії перший транш кредиту в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Києву було виділено 600 млн євро під 0,125% річних з терміном повернення влітку 2035 року.

Всі зазначені кошти, відповідно до умов меморандуму з ЄС, використовувалися для зменшення зовнішньої кредитного навантаження на країну і поліпшення її платіжного балансу.

Співпраця Україна-МВФ

На початку квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Великої сімки.

За підсумками переговорів їх учасники підтвердили важливість виконання Україною взятих на себе в рамках меморандуму з МВФ зобов’язань.

Посли G7 підтвердили всебічну підтримку офіційного Києва в проведенні економічних реформ.