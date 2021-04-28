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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Витренко назначили новым главой НАК Нафтогаз Украины

юрій вітренко

28 апреля Кабинет министров Украины назначил нового руководителя НАК Нафтогаз Украины. Им стал Юрий Витренко.

Правительство провело заседание общего собрания акционеров компании, во время которого рассмотрело ее деятельность в течение 2020 года. Она была признана неудовлетворительной.

— Чистый консолидированный убыток группы компаний Нафтогаз в 2020 году составил 19 млрд грн. В то же время в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли, — говорится на сайте Кабинета министров.

Поэтому правительство приняло решение об увольнении главы правления Андрея Коболева.

Кроме того, с 29 апреля 2021 года Юрий Витренко избран и назначен главой правления.

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Увольнение Коболева

В этот же день появилась информация об увольнении главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с его должности.

Сам же Коболев свое увольнение не прокомментировал.

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Источник: Кабмин

Фото: Министерство энергетики Украины

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