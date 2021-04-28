28 апреля Кабинет министров Украины назначил нового руководителя НАК Нафтогаз Украины. Им стал Юрий Витренко.

Правительство провело заседание общего собрания акционеров компании, во время которого рассмотрело ее деятельность в течение 2020 года. Она была признана неудовлетворительной.

— Чистый консолидированный убыток группы компаний Нафтогаз в 2020 году составил 19 млрд грн. В то же время в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли, — говорится на сайте Кабинета министров.

Поэтому правительство приняло решение об увольнении главы правления Андрея Коболева.

Кроме того, с 29 апреля 2021 года Юрий Витренко избран и назначен главой правления.

Увольнение Коболева

В этот же день появилась информация об увольнении главы правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с его должности.

Сам же Коболев свое увольнение не прокомментировал.

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Источник: Кабмин

Фото: Министерство энергетики Украины