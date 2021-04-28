28 квітня Кабінет міністрів України призначив нового очільника НАК Нафтогаз України. Ним став Юрій Вітренко.

Уряд провів засідання загальних зборів акціонерів компанії, під час якого розглянув її діяльність протягом 2020 року. Вона була визнана незадовільною.

– Чистий консолідований збиток групи компаній Нафтогаз у 2020 році становив 19 млрд грн. Водночас у затвердженому Кабінетом міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку, – йдеться на сайті Кабінету міністрів.

Через це уряд ухвалив рішення щодо звільнення очільника правління Андрія Коболєва.

Крім того, з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка обрано та призначено очільником правління.

Звільнення Коболєва

Цього ж дня з’явилася інформація про звільнення очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з його посади.

Сам же Коболєв своє звільнення не прокоментував.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Міністерство енергетики України