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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Юридична маніпуляція: у Нафтогазі відреагували на зміну керівництва

Юридична маніпуляція: у Нафтогазі відреагували на зміну керівництва

У НАК Нафтогаз України відреагували на рішення Кабінету міністрів щодо зміни керівництва компанії, яке було ухвалене 28 квітня. У Нафтогазі його назвали юридичною маніпуляцією.

За їхніми словами, звільнення Наглядової ради та очільника правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами.

– Спосіб, у який сьогодні було ухвалено серію рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами, – заявили у Нафтогазі.

Вони вважають, що такі дії Кабміну є сигналом для всіх державних підприємств та інвесторів.

– Робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені залежно від політичної доцільності, – йдеться у повідомленні.

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Ситуація з Нафтогазом

28 квітня Кабінет міністрів України провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України, діяльність компанії протягом 2020 року визнали незадовільною.

Через це уряд звільнив очільника правління Андрія Коболєва і призначив нового керівника, ним став Юрій Вітренко.

Більше новин про зміну керівництва НАК Нафтогаз України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Група Нафтогаз

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