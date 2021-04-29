Глава государства Владимир Зеленский утвердил в Украине новый профессиональный праздник — день Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Президент подписал соответствующий указ №181/2021 29 апреля.

Праздник будут отмечать ежегодно 25 мая.

— Постановляю установить в Украине профессиональный праздник — день Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который будут отмечать ежегодно 25 мая, — говорится в указе.

В Офисе президента отметили, что праздник установлен с учетом влияния ведомства на обеспечение безопасности и защиты государственного суверенитета.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Выходные в мае

У украинцев выходные в мае 2021 года будут долгими, так как на третий месяц весны припадают три праздника — День международной солидарности трудящихся (1 мая), Пасха (2 мая), День победы (9 мая).

По решению правительства, 3 и 4 мая будут дополнительными выходными для украинцев, поскольку 1 и 2 мая выпадает на субботу и воскресенье. Таким образом украинцы в мае будут иметь 13 выходных дней.