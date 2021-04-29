Глава держави Володимир Зеленський затвердив в Україні нове професійне свято – день Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Президент підписав відповідний указ №181/2021 29 квітня.

Свято відзначатимуть щорічно 25 травня.

– Ухвалюю встановити в Україні професійне свято – день Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який відзначатимуть щорічно 25 травня, – йдеться в указі.

В Офісі президента зазначили, що свято встановлене з урахуванням впливу відомства на забезпечення безпеки та захисту державного суверенітету.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Вихідні в травні

В українців вихідні в травні 2021 року будуть довгими, оскільки на третій місяць весни припадають три свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).

За рішенням уряду, 3 і 4 травня будуть додатковими вихідними для українців, оскільки 1 і 2 травня випадає на суботу та неділю. Таким чином українці в травні матимуть 13 вихідних днів.