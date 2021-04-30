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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Блинкен прилетит в Украину на следующей неделе

Блинкен прилетит в Украину на следующей неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осуществит визит в Украину на следующей неделе. Блинкен намерен обсудить сложившуюся ситуацию на украинской границе, а также отношения Киева и Москвы.

Глава Государственного департамента заявил, что Путин накопил на границе с Украиной больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда произошло вторжение.

— Я не могу сказать, что мы знаем о намерениях Путина. Есть несколько вещей, которые он мог бы сделать или не делать. То, что мы видели в течение последних нескольких дней, очевидно, является решением некоторых сил отступить, и мы видели, как они фактически начинают отступать.

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Об официальном визите Блинкена в Киев сообщало ранее также издание CNN. Как говорится в сообщении, такой шаг свидетельствует о поддержке США Украины и уважение к ней, как к союзнику.

Летом Блинкен также планирует посетить саммит Большой семерки в Великобритании и саммит НАТО в Брюсселе.

Источник: CBS

Фото: Getty Images

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