PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Госсекретарь США Блинкен может прилететь в Украину уже в мае — CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину может состояться уже в следующем месяце.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что администрация Джо Байдена готовится отправить Энтони Блинкена накануне саммита президента США и Владимира Путина.

— Такое решение дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника, — говорится в сообщении.

Летом 2021 года Джо Байден совершит свою первую зарубежную поездку.

В Великобритании его ждет саммит Большой семерки, после этого — саммит НАТО в Брюсселе.

Визит Энтони Блинкена в Украину, вероятно, станет одной из возможностей обсудить потенциальную встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Выступление Блинкена в Брюсселе

15 апреля после заседания Североатлантического совета госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление по Украине.

Его поразило, что все страны-члены НАТО безапелляционно осудили взимания войск РФ у восточных границ Украины.

По словам Энтони Блинкена, США и западные страны внимательно следят за ситуацией возле украинской границы.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка