Госсекретарь США Блинкен может прилететь в Украину уже в мае — CNN

Официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину может состояться уже в следующем месяце.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Интересно, что администрация Джо Байдена готовится отправить Энтони Блинкена накануне саммита президента США и Владимира Путина.

— Такое решение дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника, — говорится в сообщении.

Летом 2021 года Джо Байден совершит свою первую зарубежную поездку.

В Великобритании его ждет саммит Большой семерки, после этого — саммит НАТО в Брюсселе.

Визит Энтони Блинкена в Украину, вероятно, станет одной из возможностей обсудить потенциальную встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Выступление Блинкена в Брюсселе

15 апреля после заседания Североатлантического совета госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление по Украине.

Его поразило, что все страны-члены НАТО безапелляционно осудили взимания войск РФ у восточных границ Украины.

По словам Энтони Блинкена, США и западные страны внимательно следят за ситуацией возле украинской границы.