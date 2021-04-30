Из-за распространения коронавируса в Украине во время поминальных дней украинцам стоит придерживаться карантинных правил, чтобы сберечь здоровье — свое и близких людей.

Во время посещения кладбищ на Красную горку нужно помнить об общих рекомендациях ВОЗ и Минздрава по поводу соблюдения масочного режима, социальной дистанции, культуры кашля и чихания, а также правил личной гигиены.

Также стоит избегать мест скопления людей, а также нежелательно потреблять пищу и напитки на кладбищах.

Кроме того, нужно следить за обновлениями карантинного зонирования в Украине, чтобы знать к какому уровню эпидопасности отнесли тот или иной населенный пункт, и актуальными ограничениями.

Городские власти Киева уже сообщили, как будут работать кладбища столицы во время поминальных дней 2021.

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Для этого в КГГА разработали специальный график посещений с 9 по 12 мая. Помимо этого, за соблюдением правил карантина будет следить полиция.

Карантин в Украине

С февраля в Украине действует адаптивный карантин.

Согласно ему, населенный пункты страны относят к разным карантинным зонам.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав