Через поширення коронавірусу в Україні під час поминальних днів українцям варто дотримуватися карантинних правил, щоб зберегти здоров’я – своє і близьких людей.

Під час відвідування кладовищ на Червону гірку потрібно пам’ятати про загальні рекомендації ВООЗ та МОЗ щодо дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, культури кашлю та чхання, а також правил особистої гігієни.

Також варто уникати місць скупчення людей, а також небажано споживати їжу і напої на кладовищах.

Крім того, потрібно стежити за оновленнями карантинного зонування в Україні, щоб знати до якого рівня епіднебезпеки віднесли той чи інший населений пункт, і актуальними обмеженнями.

Міська влада Києва вже повідомила, як працюватимуть кладовища столиці під час поминальних днів 2021.

Читайте Як працюватимуть кладовища Києва в поминальні дні

Для цього у КМДА розробили спеціальний графік відвідувань з 9 до 12 травня. Крім того, за дотриманням правил карантину стежитиме поліція.

Карантин в Україні

З лютого в Україні діє адаптивний карантин.

Згідно з ним, населений пункти країни відносять до різних карантинних зон.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ